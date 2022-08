Vertrek van Schiphol ook in herfstvakantie beperkt: 69.500 reizigers per dag

Ook in de maanden september en oktober geldt er een maximumaantal reizigers op Schiphol, heeft de luchthaven bekendgemaakt. De gevolgen van de beperking moeten voor de reiziger zo klein mogelijk blijven, is het uitgangspunt.

In september kunnen maximaal 67.500 reizigers per dag vertrekken. In oktober gaat het om 69.500 reizigers. Vooral in de herfstvakantie moeten er maatregelen worden genomen. Als alle beschikbare tickets worden verkocht, zouden er dagelijks gemiddeld 3500 passagiers teveel vertrekken.



Schiphol stelde voor juli en augustus voor het eerst beperkingen in voor het aantal reizigers dat vanaf de luchthaven vertrekt. Personeelsproblemen bij de beveiliging zorgden voor lange rijen en zelfs enkele keren tot opstootjes in de meivakantie. Ook de verwerking van bagage liep vertraging op.

Beveiligers

Om de veiligheid te waarborgen werd de capaciteit van de luchthaven aangepast aan het beschikbare aantal beveiligers. Alle inspanningen zijn erop gericht om de gevolgen voor reizigers zo klein mogelijk te houden, klinkt het in een persbericht van de luchthaven. Het aantal beveiligers dat inzetbaar is, neemt wel verder toe.



Al eerder werd bekend dat vanaf augustus ongeveer 200 nieuwe beveiligers instromen, vanaf oktober komen daar naar verwachting nog eens 80 beveiligers bij. Ook de inzet van de zogenoemde ‘securitycoaches’ helpt bij het optimaliseren van de doorstroming in de terminal.

Slotcoördinator

De onafhankelijke slotcoördinator (ACNL) gaat, op basis van de beschikbaar gestelde capaciteit, in overleg met de diverse luchtvaartmaatschappijen. Door vast te houden aan het maximale aantal vertrekkende reizigers kunnen ook vertragingen door verlate aankomst of vertrek van vluchten worden opgevangen.



Reizigers wordt gevraagd zich aan het advies te houden om pas naar Schiphol te komen op het tijdstip dat de vliegmaatschappij aangeeft. Maximaal vier uur voor vertrek. Wie eerder komt, wacht onnodig lang. Incheckbalies en bagagepunten zijn dan nog niet open. Ook worden hierdoor de rijen langer.



Transavia zegt ‘alles op alles te zetten’ om zoveel mogelijk mensen op reis te laten gaan. De precieze impact is vooralsnog onbekend. Over anderhalve week moet er meer duidelijk zijn. Ook TUI laat weten dat nu nog onbekend is wat de gevolgen zijn voor reizigers. De slots voor die periode zijn nog niet bekend. Toch vertrouwt TUI erop dat herfstvakanties doorgaan. ,,Het lukt ons in de zomer, dus moet het in de herfst ook lukken.”

Quote Het lukt ons in de zomer, dus moet het in de herfst ook lukken Woordvoerder TUI

Opnieuw chaos

Op dit moment kan Schiphol al meer reizigers per dag aan dan vorige maand. Toen moest het aantal dagelijkse passagiers gemiddeld met 13.500 omlaag. Het verwachte aantal passagiers in de eerste week van augustus is nog wel dagelijks gemiddeld duizend te hoog. Dat leidde gisteren opnieuw tot chaos op de luchthaven.



Gisteren stonden tot ver buiten de aankomst- en vertrekhallen rijen met wachtende passagiers. Een aantal van hen miste, door de lange wachttijden bij de beveiliging, de vlucht. Schiphol waarschuwde via de eigen website voor ‘piekdrukte’ op de luchthaven.



De aansporing om vooral niet eerder dan vier uur voor vertrek op Schiphol te zijn, bleek niet voldoende om vertragingen te voorkomen. Een reiziger die daardoor een vlucht naar Wenen zonder haar zag vertrekken, zei erover: ,,Je mag maximaal vier uur van tevoren komen, maar daar red je het niet mee.’’

Weer beheersbaar

De situatie vandaag is weer ‘beheersbaar’, laat Schiphol weten. Volgens een woordvoerder is het nu veel minder druk dan gisteren. ,,Bij vertrekhal 1 staan wel reizigers buiten in de rij, tot aan de helft van de tent, maar die rij loopt gewoon door. Het is niet zo’n extreem lange rij zoals we gisteren hebben gezien.”



Schiphol krijgt vandaag 162.000 reizigers te verwerken. ,,Voor vandaag, woensdag, donderdag en vrijdag hebben we een beheersbare operatie. Het is nog te vroeg om iets over het weekend te zeggen”, stelt de woordvoerder. Maandagen zijn volgens hem doorgaans extreem druk.

Veel koffers en tassen staan in de aankomsthal van Schiphol te wachten op hun eigenaar (video).