Vertraging richting Amsterdam door forse file op A4

,,Er is nu al sprake van anderhalf uur vertraging'', zegt een woordvoerder van de ANWB. De hoofdrijbaan was enige tijd afgesloten, maar is inmiddels weer vrij.



Rijkswaterstaat adviseert verkeer richting Amsterdam alternatieve routes te kiezen via de A12, N44 of A44. Maar volgens de woordvoerder van de ANWB is de A44 inmiddels ook al vastgelopen.



De verkeerssituatie wordt verergerd door nog een ongeluk op de A4 tussen Delft en het Rijswijkse industrieterrein Plaspoelpolder, eveneens in de richting Amsterdam. Daar staat vijf kilometer file en is de rechterrijstrook afgesloten.