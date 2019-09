Verslavingsgoeroe Keith Bakker opnieuw verdacht van seksueel misbruik

Volgens Keith Bakker is hij volkomen onterecht verdacht en kan deze aangifte maar van één iemand afkomstig zijn: een ex-vriendin die hem nu probeert kapot te maken. Het meisje was de dochter van een familie die hij in de kerk had ontmoet en waarmee hij bevriend raakte nadat hij zijn celstraf had uitgezeten. Toen de dochter achttien jaar was, kregen ze volgens Bakker een geheime relatie. ,,Die liefde was geheel wederzijds.’’



Vorig jaar strandde volgens Bakker de relatie. ,,Ik weet dat ik een hoop shit over mij heen ga krijgen, want ik snap ook wel dat ik de schijn tegen heb. Maar ik heb echt niets verkeerds gedaan.’’ Bakker vliegt dit weekend naar Nederland om zichzelf aan te geven. Morgen doet hij op deze site uitgebreid zijn verhaal.