Verpleegkundige Theodoor V. blijft langer in cel, nu mogelijk betrokken bij dood van zo'n 20 patiënten

Met video LIVE | Zelensky houdt speech in Den Haag, geen rol bij Dodenher­den­king op de Dam

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky is bezig met een verrassingsbezoek aan Nederland. Donderdagochtend is hij in Den Haag, waar hij sprak met leden van de Eerste en Tweede Kamer, een bezoek bracht aan het Internationaal Strafhof. Om 11.00 is de livestream gestart van de speech die Zelensky geeft in het Forum. Volg alle ontwikkelingen over zijn bezoek in ons liveblog.