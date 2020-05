Verpleeghuiskoepel Actiz: Bezoekregel te streng en pijnlijk voor bewoners

De verpleeghuizen mogen over acht weken, per 15 juli, meer bezoekers per bewoner toelaten. Tot die tijd houdt het kabinet vast aan de maatregel: één vaste bezoeker per bewoner, mits het verpleeghuis coronavrij is. Dat levert volgens zorgorganisaties pijnlijke situaties op. Bewoners moeten kiezen tussen hun partner en kinderen. Bovendien, zegt verpleeghuiskoepel Actiz, is de datum 15 juli ‘uit de lucht gegrepen’.



,,Nu al zijn er verpleeghuizen in staat om meer bezoek te ontvangen. Hou niet rigide vast aan die datum, maar laat zorgorganisaties hun eigen tempo bepalen,” zegt Actiz-bestuurder Mireille de Wee. ,,Het offer van bewoners om hun familie nog eens maandenlang niet te zien, in hun laatste levensfase, is te zwaar.”