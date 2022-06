Verpleeghuis schakelt recherchebureau in en doet schokkende vondst: medewerker besteelt bewoners

Zeker zeven keer sloeg de nu 46-jarige medewerker van de facilitaire dienst uit Rotterdam toe in verpleeginstelling de Rozenhoek van Careyn in het Hellevoetse Nieuwenhoorn. Hij pikte van evenzoveel bewoners bedragen die varieerden van 50 tot 160 euro. Uit een van de kamers nam hij ook sieraden weg die hij later te koop aanbood. Ook stal hij etenswaren uit het magazijn van het verpleeghuis.