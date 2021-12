Veroordeelde vuurwerkdealer verdiende grof geld als zorgpartner van overheid

Voor Carlie (27) is er nog maar één droom: een eigen hulphond. Als dat niet lukt, wil ze er niet meer zijn

Als talentvol zwemster van PSV Eindhoven lag ze in hetzelfde zwembad als Ranomi Kromowidjojo en zwom ze met haar ploeg een nationaal jeugdrecord. Dertien jaar later zit Carlie Mennen (27) in een ggz-instelling in het voor haar onbekende Deventer. In de knop gebroken, vechtend voor een viervoeter. ,,Ik wil een ander leven of helemaal geen leven.”

8 december