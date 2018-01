Vermoorde Marcel lijkt volstrekt anoniem te hebben geleefd

Ruim een maand geleden werd hij dood aangetroffen in zijn woning in Hoogeveen, maar de politie weet nog altijd niet wie hij eigenlijk was, met wie hij omging en wat hij deed. Marcel Hoogerbrugge (49) lijkt zijn leven in volstrekte anonimiteit doorgebracht te hebben. Een oproep in Opsporing Verzocht moet de moordzaak nu vlot trekken.

Het is woensdag 20 december 2017 als het levenloze lichaam van Marcel Hoogerbrugge door een familielid wordt gevonden aan de Dr. Anton Philipsstraat, een bovenwoning op een groot industrieterrein in Hoogeveen. Al snel blijkt dat de man door geweld om het leven is gekomen, maar de politie ontdekt nog iets anders. Zijn leven is niet in kaart te brengen.

Hoogerbrugge lijkt een grote onbekende in Hoogeveen. Hij had geen werk, geen partner, geen kinderen en naar het lijkt ook geen vrienden. Zonder een goed beeld van het slachtoffer is het volgens de politie ook een stuk lastig om een spoor naar de dader of daders te vinden.

Anonimiteit

,,Het is duidelijk dat wij niet veel van hem weten'', aldus woordvoerder Ernest Zinsmeyer van de politie in Noord-Nederland. ,,Het is iemand die voor een groot deel in de anonimiteit lijkt te hebben geleefd. Zo te zien had hij weinig contacten. Dat is wel heel opvallend, meestal krijgen we in dit soort zaken wel informatie. Hij woonde op een industrieterrein, daar kun je ook vrij anoniem leven.''

Ook de regionale pers kwam niet ver in de zaak. Een journalist die vlak na de vondst vragen gingen stellen in de omgeving, trof mensen die niet eens wisten dat er überhaupt iemand woont boven de weegbrug van de agrarische coöperatie Agrifirm. De politie in Drenthe had hetzelfde probleem en besloot drie dagen na de vondst van de man om de hulp van burgers te vragen via sociale media. Dat leverde echter vrijwel niets op.

Quote Het is iemand die voor een groot deel in de anonimiteit lijkt te hebben geleefd Ernest Zinsmeyer, politie Een medewerker van de weegbrug van Agrifirm die niet met naam genoemd wil worden, geeft aan dat de dood van Marcel Hoogebrugge in ieder geval niets te maken heeft met het bedrijf. ,,Hij huurde de woning boven ons bedrijf, maar werkte niet bij Agrifirm.''



Vandaag, morgen en overmorgen begint de politie aan een zogenaamd passantenonderzoek in de omgeving van de woning. Bovendien worden er flyers uitgedeeld.

Opsporing Verzocht

Noodgedwongen kiest de politie nu ook voor het landelijke opsporingsprogramma Opsporing Verzocht. Zo wil de politie onder meer weten wat de dagindeling was van Hoogerbrugge, wat zijn hobby's waren, of hij vrienden had en aan sport deed of op een vereniging zat. Zelfs vragen over zijn vaste gewoonten en zijn uitgaansgedrag komen aan bod.

De politie hoopt dat er mensen zijn die iets kunnen zeggen over het leven van Marcel Hoogerbrugge. ,,We hopen dat er nog mensen vanuit het land aanslaan op deze zaak. We vragen nu vooral of ze Marcel kennen en of ze iets van hem weten, dat mag ook van langer geleden zijn. Het is nu zaak om zijn leven in kaart te brengen, daar ontbreekt nog teveel'', aldus Zinsmeyer.