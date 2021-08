Vermiste vriendinnen (19 en 22) gevonden in gecrashte auto: één overleden, één ernstig gewond

UpdateHulpdiensten hebben vanmiddag tussen Wehl en Doetinchem in een sloot een auto gevonden met daarin de twee jonge vriendinnen (19 en 22) die sinds de nacht van dinsdag op woensdag vermist waren. Ze zijn betrokken geraakt bij een eenzijdig ongeval op de Liemersweg in Wehl. Eén van de vrouwen is overleden, de ander is ernstig gewond naar het ziekenhuis gebracht.

Het is nog onduidelijk wanneer het ongeval heeft plaatsgevonden, maar de melding ervan kwam vanmiddag binnen. Agenten die ook op zoek waren naar de vermiste vrouwen, zagen toen autosporen op het fietspad langs de Liemerseweg in Wehl. Zij gingen op onderzoek uit maar konden in eerste instantie niets vinden.

Zij zochten verder in de dichte bosschages en vonden uiteindelijk door geklop en hulpgeroep. Die hing ondersteboven in de bosjes en sloot. Op dat moment sloegen de agenten alarm.

De auto is waarschijnlijk bij het ongeval de weg over geschoten, heeft met grote vaart een boom geraakt en is daarna in een sloot beland. Daarbij raakten de twee personen bekneld in het gehavende voertuig. De brandweer van Wehl en Doetinchem meldden zich na de vondst van de auto snel op de plek van het ongeval. Om de slachtoffers te kunnen bereiken moest eerst de omgereden boom worden weggezaagd. De brandweer had veel moeite om de bestuurder en inzittende uit de auto te krijgen.

Over de ernst van de verwondingen was aanvankelijk nog niets bekend. Iets later meldde de politie Gelderland dat één van de vrouwen is overleden, de ander is ernstig gewond in een ambulance naar het ziekenhuis in Nijmegen gebracht. Een arts van de opgeroepen traumahelikopter is niet meegereden met de ambulance.

Vermist na avond stappen

In de omgeving van de weg is de afgelopen dagen gezocht door familie, vrienden en bekenden van de twee vermiste jonge vrouwen. Ze kwamen in de nacht van dinsdag op woensdag niet thuis na een avondje uit in Doetinchem.

Onduidelijk is wanneer het ongeval heeft plaatsgevonden. De melding bij de politie kwam deze middag rond 15.00 uur binnen. Of de zwarte Mitsubishi Colt er al langer heeft gelegen is niet zeker. Familieleden van de slachtoffers waren ook snel bij de locatie van het ongeval.

De weg werd in beide richtingen afgesloten en ook het fietsverkeer werd omgeleid. De dienst Verkeersongevallenanalyse van de politie doet onderzoek naar de mogelijke toedracht.

