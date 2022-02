Vermiste kat Gizmo keert na twaalf jaar (!) terug bij baasje Joyce: ‘Ik had de hoop al opgegeven’

‘We zijn op zoek naar de eigenaar van deze gechipte kater, gevonden in Stolwijk’, leest Joyce vorig weekend op de facebookpagina van het Dierenopvangcentrum in Gouda. Op de foto die erbij is geplaatst staat een zwarte, oudere kater, die met gespitste oortjes schuin omhoog kijkt. Ze leest het bericht weer en kijkt nog eens goed, want het zál toch niet? ,,Die sprekende ogen, daar herkende ik hem aan. En een paar witte haartjes op zijn borst.”