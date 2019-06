Vermiste Hania (12) is weer terecht, verdachte aangehouden

UpdateDe vermiste 12-jarige Hania is terecht. Dat meldt de politie Rotterdam. De verdachte man met wie zij samen was, is aangehouden. Beiden zijn aangetroffen in het Hilton in Rotterdam. ,,Op het eerste gezicht lijkt ze in goede gezondheid’’, zegt een politiewoordvoerder. ,,Wat er in haar koppie omgaat en wat er precies is gebeurd, dat weten we nog niet.’’

De verdachte is een 49-jarige Amerikaan. Hij en Hania werden aangetroffen in hotel Hilton in het centrum van Rotterdam. Hania wordt zo snel mogelijk herenigd met haar familie die als eerste op de hoogte is gebracht. De verdachte heeft zichzelf overgegeven. Bij zijn aanhouding is geen geweld gebruikt. Het is onbekend hoe het met Hania is.

,,Ik kan niet zeggen in hoeverre het hotel een rol heeft gespeeld bij het vinden van de man en het meisje’’, aldus Jolijn Zeeuwen, general manager van het Hilton. ,,We zijn blij dat het meisje is gevonden en de man is gearresteerd.’’

In het hotel lijkt verder niemand iets te hebben gemerkt van de arrestatie. Vermoedelijk heeft de politie een sleutel van de kamer gevraagd en kon zo geruisloos te werk gaan. Andere hotelgasten schrikken van het nieuws dat deze man in het hotel zat, maar ze geven aan hem niet eerder te hebben gezien. De politie is een sporenonderzoek gestart in de kamer.

De man is hoogstwaarschijnlijk net naar Nederland afgereisd. Een van de foto's die de politie heeft verspreid, is van recente camerabeelden van Schiphol.

Nachtmerrie

In de nacht van donderdag op vrijdag verstuurde de politie een Amber Alert vanwege Hania's vermissing omdat deze urgent en zorgwekkend was. ,,We zijn heel erg bezorgd en leven in een constante nachtmerrie. Help alsjeblieft mee als u meer weet’’, smeekte een nicht op Facebook. De vader van het meisje is recent overleden.

De politie kreeg veel tips binnen over de verdwijning. Ongeveer dertig rechercheurs werken aan de zaak. De gezochte man, die volgens bronnen rond het onderzoek uit Amerika komt, wordt ervan verdacht dat hij de 12-jarige heeft onttrokken aan het ouderlijk gezag.

Politie trof het vermiste meisje aan in het Hilton in Rotterdam.

Onder meer door onderzoek te doen naar het chatcontact van het meisje is de politie hem op het spoor gekomen. De naam van de man is niet verspreid.

Het meisje werd sinds donderdagmiddag vermist. Ze was rond 12.30 uur vertrokken van haar basisschool aan de Vaandrigstraat in Rotterdam-Crooswijk en zou om 15 uur thuis zijn, maar kwam niet aan.