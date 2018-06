Vermiste Fiona (44) duikt na vijf maanden op in Lourdes

De sinds december vermiste Fiona Meiland (44) uit Emmen is terecht. Ze verblijft in de Franse stad Lourdes en wil voorlopig niet terug naar Nederland. Voor haar bezorgde familie heeft het goede nieuws een zwart randje. ,,Ze is dus expres onder de radar gebleven'', zegt ZoekJeMee-voorzitter Petra Blankwaard, die nauw bij de zoektocht betrokken was.

Meiland, die in een beschermd complex woont, was sinds 19 december spoorloos. Ze was een dag eerder aangekomen bij een klooster in Heiloo, waar ze 's ochtends vroeg weer vertrok. Haar familie maakte zich meteen grote zorgen om de vrouw, die slecht ter been is, aan een bindweefselziekte lijdt en eerder last had van depressies.



De naasten van Fiona werkten samen met de stichting ZoekJeMee, die helpt aandacht te vragen voor vermissingen. Gisteren kreeg de stichting de gouden tip. Een pater mailde dat hij Fiona in Lourdes had gesproken. Hij bracht haar in contact met de politie, die haar vandaag heeft gebeld.

Quote Haar moeder is verward, ontdaan. Ze leefde vijf maanden lang tussen hoop en vrees en nu blijkt dat haar dochter niet gevonden wilde worden Petra Blankwaard

Hoop en vrees

De familieleden van Fiona zijn 'euforisch', vertelt ZoekJeMee-voorzitter Petra Blankwaard. ,,Hard gezegd: of Fiona nu nog zou leven of niet, ze wilden gewoon duidelijkheid'', aldus Blankwaard. Toch heeft de familie ook moeite het nieuws te verwerken. ,,Haar moeder is verward, ontdaan. Ze leefde vijf maanden lang tussen hoop en vrees en nu blijkt dat haar dochter niet gevonden wilde worden.''



Met één belletje had Fiona haar familie de uitzichtloosheid kunnen besparen. ,,We belden als stichting elke week met de moeder van Fiona'', vertelt Blankwaard, die niet vaak ziet dat vermiste mensen opzettelijk onzichtbaar blijven. ,,Op een gegeven moment vroegen we ons af of we het nog wel over de vermissing moesten hebben. Want er was gewoon niks te melden, er was geen nieuws.''

Doodgevroren