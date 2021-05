Vermiste Brabander (23) weer gevonden: ‘Dank voor de gebeden en het zoeken’

,,Graag wil ik iedereen bedanken voor de gebeden en het zoeken.” Moeder Hanni Rosenberg is in de wolken dat haar vermiste zoon Zony (23) levend en wel terug is.

De Somerenaar was de afgelopen dagen vermist nadat hij dinsdagavond van huis was gegaan voor het halen van sigaretten. De familie was direct erg bezorgd en ook de politie ging over tot het plaatsen van een oproep om de hulp van het publiek in te roepen.

Blijdschap en dankbaarheid

Waar de man is geweest en waarom hij taal noch teken gaf, is nog niet duidelijk. In elk geval is er met grote blijdschap en dankbaarheid gereageerd op het woonwagencentrum in Someren waar de familie Rosenberg woont.

Talloze zoekacties in de hele regio werden uitgevoerd, zonder resultaat. Tussen 18.15 en 18.30 uur dinsdagavond was Rosenberg nog gesignaleerd in de Dillerstraat in Someren, waar hij een vriendin wilde bezoeken maar die was niet thuis. Vanaf dat moment ontbrak ieder spoor van hem. Op camerabeelden van de Jumbo was hij ook niet gezien.

Vrienden wisten niet waar hij was

Hanni Rosenberg zei eerder dat ze niet konden bedenken waar hij naar toe was gegaan. Al zijn vrienden waren gebeld maar die wisten ook niets. Er waren wel onbevestigde berichten dat hij gezien zou zijn op een witte fiets tussen Lierop en Mierlo en woensdagmiddag in Lierop. Ook waren er flyers verspreid en een opsporingsbericht verspreid door de politie.

