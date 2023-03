Verloederd, vervallen, verschimmeld: deze woning in Wierden stort langzaam in, maar niemand die zich erom bekommert

Factcheck Eiken vallen met bosjes om in De Brabantse Wal. Komt dat door stikstof?

Bomen hoeven minder diep te wortelen door een stikstofdeken. Daardoor kunnen ze bij droogte minder water opzuigen. Dat zei Mirjam Bikker van de ChristenUnie woensdagavond in Nieuwsuur. Het resultaat in Natura 2000-gebied De Brabantse Wal: eiken vallen met bosjes om. AD, de regionale titels, Pointer en Nieuwscheckers zochten uit of dit klopt.