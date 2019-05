Verliefde gans in Almelo valt Fons (72) en hondje Elfo aan

Sinds vorig jaar heeft Fons Olde Loohuis (72) er ongevraagd een vaste gast in zijn tuin bij: een nijlgans. Soms vliegt de gans even naar de overkant van de weg of zit-ie ergens op een buxusboom. Maar het dier is nooit ver weg. „Mijn vrouw en ik wonen aan het Lateraalkanaal, vlakbij de kruising met het kanaal Almelo-Nordhorn”, zegt Olde Loohuis. „Het zit hier altijd vol met eenden, meerkoeten, futen en af en toe een ijsvogeltje. Vorig jaar januari zag ik opeens twee paartjes nijlganzen. Die joegen de eenden weg. Na een tijdje was er nog maar één van de vier ganzen over. En wat denk je? Die zwom met een eend. Die gans beschermde die eend!”



Gepensioneerd bankmedewerker Olde Loohuis is nog steeds verbaasd. „Ik zag zelfs hoe die gans de eend dekte. Een tijdje later lagen er drie eieren in de tuin. Eentje legde ik onder een broedmachine. Helaas: ze bleken alle drie schier. Onbevrucht.” Vorig najaar waren alle nijlganzen gevlogen. „Maar dit voorjaar merkte ik: verdomd, die ene gans is er weer”, zegt Olde Loohuis. „Hij zwom achter een groep van circa twintig eenden aan. En wat ik toen zag... Die gans naderde één van die eenden en die maakte meteen rechtsomkeert, zwom zo met de nijlgans mee. Ik dacht: dat moet wel die eend van vorig jaar zijn. Ik was stomverbaasd. Hoe is het mogelijk?”