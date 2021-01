Verlenging lockdown komt ook hier naderbij

Half december kondigde de Duitse bondskanselier Angela Merkel met de minister-presidenten van de deelstaten een strenge lockdown af. Een dag later volgde premier Mark Rutte in Nederland dat voorbeeld. Vandaag meldden media een verlenging van de Duitse lockdown tot eind januari. De voorbode van een verlenging in Nederland na 19 januari?



,,Dat denk ik wel, ja,” zegt Frits Rosendaal, hoogleraar klinische epidemiologie aan de Universiteit van Leiden. Een optelsom van onzekerheden brengt hem tot die sombere prognose. ,,We weten nog niet wat de precieze effecten van kerst en oud en nieuw op de besmettingen zijn. Maar de getallen zeggen dezer dagen niet zo heel veel. Met de feestdagen was er eerst een grotere testbereidheid, toen een kleinere. Duidelijk is wel dat het aantal besmettingen nog steeds veel te hoog is.”



Nog belangrijker zijn de verontrustende berichten uit het Verenigd Koninkrijk over de daar ontdekte variant van het coronavirus, die veel besmettelijker is. Het leidt tot een enorme piek in het aantal besmettingen en grotere druk op de ziekenhuizen. ,,Ook onder kinderen lijkt de variant sneller rond te gaan,” aldus Rosendaal.



Dat alles vergroot de kans op een langere sluiting van de scholen in Nederland. ,,Het is een maatregel waartegen ik me altijd heb verzet. Maar onder deze omstandigheden zou ik het wel begrijpelijk vinden.”