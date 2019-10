Verkrachter 76-jarige wandelaarster ook verdacht van mishandeling ex

K. werd ook verdacht van bedreiging en stalking van zijn ex-vriendin. Maar alleen de mishandeling kan volgens de officier van justitie worden bewezen. Dit gebeurde na het verbreken van de relatie in Annen, nabij Schipborg. K. zit nu vast voor de verkrachting van de oudere vrouw.



Het slachtoffer werd op een zaterdag in juli op klaarlichte dag aangevallen en seksueel misbruikt toen zij ging wandelen in een natuurgebied in Schipborg. De verdachte was niet bij de zitting aanwezig. Hij houdt vol niets met de zedenzaak te maken te hebben.

Er zijn veel bewijzen tegen de verdachte. Hij is herkend op basis van beschrijvingen van het slachtoffer, wandelaars én fietsers die hem op de bewuste dag in het natuurgebied hebben gezien. Een echte doorbraak kwam er, zo kwam vandaag naar voren, toen bleek dat sporen op onder meer de onderbroek van het slachtoffer overeenkwamen met het dna van de verdachte.



K. heeft, zo zei de officier, een alibi gegeven dat niet klopt. Hij zei dat hij bij vrienden aan auto's aan het klussen was. De vrienden hebben verklaard dat K. er slechts heel kort is geweest. ,,Bovendien bewijzen telefoongegevens dat hij op het moment van de verkrachting op de plaats van het misdrijf was’’, zei de officier van justitie.

Wat de zaak lastig maakt, is dat het gevonden dna ook overeenkomt met dat van zijn eeneiige tweelingbroer. De broer kan aantonen dat hij op het moment van het zedenmisdrijf niet in de buurt was. Het Nederlands Forensisch Instituut zou eventueel met nieuwe onderzoeksmethoden uitsluitsel kunnen geven.

Klopjacht

De verdachte werd drie dagen na het misdrijf opgepakt. Na het voorval begon een klopjacht op de dader, omdat de vrees bestond dat hij opnieuw zou toeslaan. Een dag na de verkrachting in Schipborg werd ook een wandelende vrouw (65) in Delfzijl aangerand. Later bleek het om een andere dader te gaan.