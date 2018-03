'Verkiezingssoftware nog steeds onveilig'

Enkele partijen in de Tweede Kamer willen zo snel mogelijk opheldering van minister Ollongren. ,,De Kiesraad zegt dat de software veilig is, IT-experts die RTL heeft gesproken zeggen weer van niet. We moeten er op kunnen vertrouwen dat het veilig is,’’ zegt CDA’er Harry van der Molen. ,,Het lijkt erop dat er wel iets is gedaan aan betere software, maar niet genoeg."



GroenLinks-Tweede Kamerlid Nevin Özütok is eveneens kritisch, en stelt dat de partij geschrokken is. “Voor het vertrouwen van de kiezers is het van het grootste belang dat de verkiezingsuitslag op een eerlijk en veilige manier wordt vastgesteld. Nu er zo vlak voor de verkiezingsdatum twijfel gezaaid wordt over de manier van vaststellen, kunnen vraagtekens ontstaan bij de verkiezingsuitslag. Dat moet voorkomen worden. We vragen daarom onmiddellijk opheldering van de minister en nog deze week een debat, zodat tijdig maatregelen genomen kunnen worden om eerlijke verkiezingen te garanderen.”



PvdA-Kamerlid Attje Kuiken: ,,Onbegrijpelijk dat minister Ollongren de veiligheidsmaatregelen van het vorige kabinet terugdraait. Helemaal nadat ze zelf heeft gewaarschuwd voor de kwetsbaarheid van ons democratische proces. We moeten er zeker van zijn dat de verkiezingen eerlijk zijn en dat hackers of buitenlandse machten onze verkiezingen niet kunnen beïnvloeden. De verkiezingen zijn over een week dus ik wil direct opheldering.''



Daarentegen ziet VVD-Kamerlid Sven Koopmans geen reden de verkiezingen van volgende week te wantrouwen. ,,De minister en de Kiesraad moeten oordelen of er voldoende veiligheidsmaatregelen zijn genomen. Ik heb vooralsnog geen reden aan hun oordeel te twijfelen."