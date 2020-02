Verkeerde keuzes nekten Franse ‘bevrijders’van Omar L. bij gevangenis

November 2019:

Er gaan geruchten dat de tot levenslang veroordeelde Omar L. wil ontsnappen uit de gevangenis in Zutphen. Het is niet verwonderlijk dat het lid van de Mocro Maffia weg wil. Toen hij in de PI in Krimpen aan den IJssel zat, zou er een aanslag op zijn leven zijn beraamd. L. moest worden gedood in de gebedsruimte van de gevangenis.