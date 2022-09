Verhuurder verdient aan servicekosten en ‘liegt bewoners voor over grootte woning’

update Sywert van Lienden besprak hoe hij ‘gillend rijk’ zou worden: ‘We worden miljonair’

De in opspraak geraakte Sywert van Lienden en zijn compagnons maakten in een vroeg stadium al plannen voor een ‘commercieel avontuur’. ,,We gaan gewoon die shit naar Nederland halen en we worden miljonair”, zegt Van Lienden in een opname die in handen is van het Openbaar Ministerie, zo meldt De Volkskrant.

