Verhoor mariniers kaping De Punt: 'weinig herinneringen maar het was bloederig'

Doordat ze achter een gordijn zitten en hun stemmen worden vervormd, lijkt het net of er robots aan het woord zijn. Verslaggever Tonny van der Mee is aanwezig in de rechtbank en twittert live mee. Zijn tweets vind je onderaan dit artikel.

De mariniers zijn alleen voor de rechters te zien. ,,De getuigen worden afgeschermd met het oog op de bescherming van hun persoonlijke levenssfeer en mogelijke veiligheidsrisico’s'', aldus de rechtbank.



De mariniers worden gehoord over de voorbereiding op de actie, geweldsinstructies en gebeurtenissen in de trein. De verhoren moeten duidelijk maken of de kapers Max Papilaja en Hansina Uktolseja door de mariniers geëxecuteerd zijn, terwijl ze al zwaargewond waren en zich niet verzetten. Naast de verhoren is er achter gesloten deuren ook een geluidsband afgespeeld.

Bloederig

Een van de mariniers die vanmorgen is gehoord, werkte in die tijd als verpleger. Hij wordt in de zaak aangeduid als '5G'. Hij heeft weinig herinneringen. ,,Het is veertig jaar geleden. Ik weet dat het bloederig was in de kop van de trein, maar verder heb ik weinig herinneringen aan wat ik aantrof", verklaarde hij onder meer. De man ging na de actie pas de trein in. Langs de gewonden liep hij richting de kop van de trein. ,,Het was ontzettend donker en vuil binnen." Hij verklaarde twee of drie dode kapers te hebben gezien. De marinier zegt boos te zijn over de slechte nazorg. ,,We kregen 375 gulden, een paar dagen vrij en zoek het verder uit. Business as usual. Dat emotioneert me."