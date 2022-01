Verenigingsleven lijdt onder corona, maar kan juist nu voor verbinding en samenzijn zorgen

CORONAVIRUS LIVE | Nieuw dagrecord met 36.308 positieve tests, duizenden demonstran­ten lopen door Amsterdam

Duizenden demonstranten zijn op de been in Amsterdam. Vanaf het middaguur verzamelden ze zich bij het Oosterpark, het Olympisch Stadion en het Westerpark om samen naar het Museumplein te lopen. Daarna begonnen ze aan een mars door de binnenstad. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International heeft de Italiaanse regering opgeroepen ongevaccineerden niet te discrimineren in de strijd tegen corona. En intussen is het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen opnieuw licht gedaald. Volg alle ontwikkelingen rond het coronavirus in ons liveblog.

16:47