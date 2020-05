Verenigde Staten dankbaar voor verzorging graven Margraten

Update | Video Zoekactie naar surfer Mathijs gestaakt voor vandaag: reukspoor levert niets op

17:33 De zoekactie naar de 23-jarige Mathijs is voor vandaag gestaakt. Even was er de hoop dat hij was gevonden, toen een van de speurhonden een spoor had opgevangen bij het Noordelijk Havenhoofd in Scheveningen, maar volgens een politiewoordvoerder leverde dit uiteindelijk toch niets op. Na de hele dag zoeken, is daarom besloten de zoekactie voor vandaag te staken.