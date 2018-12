Verdwijning cyberexpert Kamphuis blijft omgeven door raadsels

Bodø, 15 september. Na uren in de regen dwalen door het Noorse stadje waar Arjen Kamphuis voor het laatst is gezien, keer ik halverwege de middag terug naar m’n hotel. De receptie is onbemand, de lobby uitgestorven. Ik neem de lift naar de tweede verdieping. Eenmaal boven zie ik dat er een vrouw uit mijn kamer loopt. Wat deed ze daar? Bij het passeren mompelt ze iets dat lijkt op een groet, zonder me aan te kijken. De vrouw oogt betrapt. Of beeld ik me dat in? Ze draagt geen hoteluniform. Bespioneert ze me?