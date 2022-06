Verdwenen bij de ene speeltuin, gevonden bij een andere: ‘Dit had mijn kind kunnen zijn’

Het is een onwezenlijk beeld, zaterdagmiddag tussen de flatgebouwen in Kerkrade. Een leeg veld, twee doelen, en voor het hek een uitdijende zee van bloemen, knuffels en kaartjes. Daartussen een rode roos. Die is van Fatima, een vrouw die in de buurt woont. Ze fietste woensdagavond stomtoevallig voorbij het veldje, net toen Gino daar op de hoek zat te spelen. ,,Ik kende hem, hij was hier vaker. Zo'n lieve jongen, hij groette me nog. Op het veld waren nog een paar kinderen aan het voetballen, met een jonge man erbij. Ik sloeg er totaal geen acht op.”