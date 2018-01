Verdwaalde alpaca gevonden in Haarlem

Op de foto bij de oproep is te zien hoe het dier op een dekentje met hooi zit. De alpaca staat momenteel bij de bereden politie op stal. Vanmiddag wordt het dier naar een opvangcentrum gebracht.



Alpacaboer Kevin Hamstra van alpacaoord.nl denkt dat het gaat om een jonkie van ongeveer een jaar oud. Hij kan zich voorstellen dat het dier is achtergelaten door iemand die de zorg niet meer aankon. ,,Alpacas zijn nu in de mode, de hype rondom bijvoorbeeld de wandelingen met de dieren is dan ook groot'', stelt Hamstra. ,,Iedereen kan er gewoon een kopen, maar niet iedereen heeft de mogelijkheden om er een te verzorgen.'' De expert denkt dat er ongeveer 10.000 alpacas rondlopen op Nederlands grondgebied, waarvan ongeveer 5.000 geregistreerd zijn.



Van wie de alpaca ook is, hij of zij moet een flinke smak geld neergelegd hebben voor het dier. Alpacawereld.nl geeft een prijsindicatie van minimaal 2.500 euro. Dat kan oplopen tot wel 50.000 euro, afhankelijk van kwaliteit en geslacht. Op de site van Hamstra zijn ze echter al vanaf 350 euro te koop.