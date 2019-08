‘Verdronken’ Spanjaard duikt na twee jaar weer op in Nederland

De Koninklijke Marechaussee constateerde dat Miguel Palomino (45) gesignaleerd stond als vermist en informeerde de Spaanse politie dat de man was opgedoken. Het Openbaar Ministerie in Figueres vaardigde daarop een internationaal arrestatiebevel tegen hem uit. Dat OM verdenkt de veertiger van fraude. Hij zou zijn verdwenen om vier levensverzekeringspolissen te kunnen laten verzilveren.



Palomino verbleef eind november 2017 met zijn zus en zwager in een hotel in Roses aan de Costa Brava. Die zus alarmeerde op 30 november de politie. Ze vertelde dat ze met haar broer de zee was opgegaan om te duiken en dat haar broer na de duik niet meer boven water was gekomen. Er volgde een grootscheepse zoekactie die ruim een week duurde en waarbij zelfs een onderwaterrobot werd ingezet. De operatie bleef echter zonder resultaat.



De politie en reddingsdiensten vonden het merkwaardig dat Palomino was gaan duiken terwijl er een ruwe zee stond en hij volgens zijn zus weinig duikervaring had, maar ze gingen uit van een gevalletje van roekeloosheid.