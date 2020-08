Verdronken Marcin zei als laatste tegen zijn vrouw: ‘Ik moet ophangen, er zijn kinderen in nood’

De crowdfundingactie voor de in Julianadorp omgekomen Poolse seizoensarbeider Marcin, die verdronk toen hij drie kinderen uit zee redden, is een succes. Het geld stroomt binnen. Marcin had zijn vrouw in Polen aan de lijn toen hij in de gaten kreeg dat er kinderen in nood waren. ,,Het laatste wat hij tegen zijn vrouw zei, was: ‘Er is iets aan de hand met kinderen in het water, ik moet ophangen’.”

Dat vertelt de geboren Poolse Martina Janasz uit Den Haag, die contact heeft met de familie. ,,Marcins vrouw zat op dat moment tv te kijken met de kinderen. Een paar uur later werd ze vanuit Nederland gebeld dat haar man was overleden.”

Het drama rond de 37-jarige Pool Marcin Kolczynski speelde zich zondag af in de Noord-Hollandse badplaats Julianadorp. Marcin was alleen op het strand toen hij drie tieners in het water in de problemen zag komen. Marcin was op een onbewaakt stuk strand. Hij had een vrije dag en had zijn vrouw Monika op dat moment net aan de telefoon.

Marcin ging het water in, wist de jongens te redden maar kwam zelf niet terug op het strand. Een reddingsactie werd op touw gezet. Marcin spoelde een uur later aan, leefde nog, maar overleed bij aankomst in het ziekenhuis.

Niet lang daarna werd zijn vrouw Monika thuis in het Poolse dorp Kazimierz Biskupi gebeld met de verschrikkelijke mededeling over haar man. ,,Ze had al een paar keer geprobeerd te achterhalen wat er aan de hand was, toen ze ineens werd gebeld vanuit Nederland dat haar man was overleden,” vertelt Janasz.

Janasz kent de familie niet, maar was zo aangedaan door het verhaal dat ze op zoek ging naar de gegevens van de familie van Marcin. Via social media lukte dat uiteindelijk. Marcin heeft drie kinderen, van 12, 10 en 2 jaar oud. ,,Het gezin heeft het niet breed,” vertelt Janasz. Hij was hier voor twee maanden om als seizoensarbeider wat bij te verdienen, zodat ze op vakantie konden gaan.”

Volledig scherm Marcins vrouw en hun drie kinderen © Privéfoto

De hulp van Martina Janasz komt als geroepen voor de familie van Marcin. Geld voor repatriëring van het lichaam en de begrafenis is er niet. ,,Het lichaam is nog in Nederland. Monika heeft geen idee hoe Marcin naar Polen moet komen. Ze krijgt af en toe wel informatie van de Nederlandse werkgever van Marcin, maar dat is dan in het Nederlands. Dat vertaalt ze dan wel maar dat maakt het niet allemaal begrijpelijk.”

Via de doneersite gofundme.com stroomt het geld om te helpen nu gelukkig in rap tempo binnen. ,,Ik had als doel eerst 1000 euro, maar omdat het zo goed gaat heb ik het doel nu op 20.000 gezet,” vertelt Martina. ,,Ik wil ze naast de begrafenis ook wat extra geld meegeven.”

Martina hoopt ook dat de Poolse ambassade Marcins vrouw Monika kan helpen. ,,Ik heb haar ook het nummer van de ambassade gegeven, dat ze misschien in contact kan komen met de familie van die kinderen die Marcin uit zee heeft gehaald. Die weten natuurlijk precies wat er is gebeurd. Hij heeft ze gered, maar dat heeft hem vermoedelijk te veel kracht gekost om zelf nog uit het water te komen.”

Volledig scherm De trouwfoto van Marcin en Monika © Privéfoto