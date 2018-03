Verdediging van Willem Holleeder loopt averij op

Willem Holleeder zag vandaag een deel van zijn verdedigingslijn wegvallen in een af en toe chaotisch getuigenverhoor dat ging over seks, zingen en snuiven op het dashboard.

Geïrriteerd valt Willem Holleeder zijn zus in de rede. Astrid Holleeder heeft net verteld dat Willem na de dood van Cor van Hout een rondje liep om te praten over de erfenis van Cor. ,,Met wie dan”, vraagt Holleeder. ,,Je liegt!”



Holleeder heeft op zijn zachtst gezegd een rotdag. Op de derde verhoordag van zijn zus lijkt een deel van de verdedigingsstrategie in het water te vallen. In een proces dat draait om vijf liquidaties met zes doden loopt de spanning dan logischerwijs op.

Puur eigenbelang

Wekenlang is zijn advocatenduo Janssen en Malewicz bezig geweest om de betrouwbaarheid van de zussen Holleeder aan te vallen. Volgens hen getuigen Astrid en Sonja puur uit eigenbelang tegen hun broer. Het veilig stellen van de erfenis van Cor van Hout zou daarin een cruciale rol spelen.



Mede-Heinekenontvoerder Van Hout stak zijn miljoenen in een Alkmaarse hoerenstraat. Toen hij in 2003 overleed, erfde zijn partner Sonja Holleeder die besmette panden. Toen justitie ze op het spoor was, trof ze in 2011 en in 2016 een deal met het Openbaar Ministerie om strafvervolging af te kopen. En daarin zoekt advocaat Sander Janssen al weken de verklaring. Zou in die deals besloten liggen dat de gezusters gemotiveerd zijn hun broer ten val te brengen?

'Waarheid op tafel'

Quote Astrid heeft mijn moeder gek gemaakt dat ik de kleinkinderen zou vermoorden. Ze voert een angststrategie Willem Holleeder Herhaaldelijk heeft Janssen gezegd dat hij ‘de hele waarheid op tafel’ wil hebben. Maar daarin gaat de rechtbank tot zijn teleurstelling niet mee. Die ziet het verband niet tussen de deals met het Openbaar Ministerie en de getuigenrol van de zussen in dit proces. De deal blijft daarom geheim. Erger voor Holleeder is dat de rechtbank kennelijk wél uitgaat van oprechte motieven van de zusters.



Astrid Holleeder wil best bekennen dat ze ‘keihard gelogen’ heeft over Cor van Houts erfenis. Maar dat was in een eerdere strafzaak, waarin ze zelf verdachte was. ,,Dan mag je liegen.” Nu ze als getuige onder ede staat, ligt dat anders. ,,Ik zweer op mijn kleinkinderen dat ik de waarheid spreek”, zegt ze.



,,En ik zweer op alle kinderen van de wereld dat je liegt”, antwoordt Willem.



Ook andere pogingen om Astrid Holleeder aan te vallen, stranden. Omzichtig vraagt advocaat Janssen naar haar vermeende relatie met topcrimineel Johan ‘de Hakkelaar’ V., die ook in de Alkmaarse panden zou hebben geïnvesteerd. ,,Heeft u een relatie met hem?”

Astrid: ,,Zoals u een relatie heeft met een collega?”

Janssen: ,,Nee, een… seksuele relatie?”



Astrid: ,,Oh, een seksuéle relatie? Nou, seks heb ik met verschillende mensen, maar niet met hem.”

Van dashboard snuiven