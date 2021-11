Verdachten ‘vergisontvoering’ kwamen in beeld door oplettende getuigen en ANPR-camera

Gewelds­golf rondom ‘vergisont­voe­ring’ dendert door, tóch gaat er een streep door het preventief fouilleren

In het Limburgse Hoensbroek is daags na de explosie om de Alblasserdamse zakenman Alex R. te intimideren, besloten een veiligheidsrisicogebied in te stellen. Net als in Alblasserdam gebeurde een maand geleden, maar dáár gaat vanaf vrijdag een streep door het preventief fouilleren. Hoe kan dat, de dreiging is toch nog niet weg? ,,Het was een zware maatregel, die we zorgvuldig moeten blijven wegen.”

1 oktober