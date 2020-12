Verdachten van moord op advocaat Derk Wiersum ook gekoppeld aan andere moord

Om welke moordzaak het gaat, wilden de twee officieren van justitie niet toelichten, omdat het onderzoek nog in een beginfase is en verder losstaat van het onderzoek rond de moord op Wiersum. Mogelijk gaat het hierbij om een zaak in Suriname.



Dit, omdat de officieren stelden te weten dat uit onderzoek is gebleken dat de verdachten, Moreno B. en Giërmo B., gezamenlijk vanaf Parijs naar Frans Guyana zijn gevlogen, om vervolgens door te reizen naar Suriname. in deze periode werd in Suriname een dubbele moord gepleegd. De officieren zeiden in gesprekken op een in beslag genomen telefoon te hebben gezien dat de zwangerschap van de partner van Giërmo B. ‘problematisch’ was. Zijn partner vraagt hem daarom terug te komen naar Nederland, maar dat weigert hij. Sterker: hij vraagt haar te liegen over zijn reis naar Suriname. In verhoren heeft Giërmo B. geen opheldering willen geven over zijn reis naar Suriname