Verdachten mogen toch aanwezig zijn bij Marengo-proces

Strotten­hoofd ging per ongeluk naar kringloop door gepensio­neer­de dokter

14:56 Het menselijk strottenhoofd op sterk water dat gisteren in een kringloopwinkel in Zwolle werd gevonden, blijkt uit het Isala Ziekenhuis te komen. Dat melden de politie en het ziekenhuis. Daarmee is een misdrijf uitgesloten.