Verdachten en slachtoffers aangehouden na schietpartij Etten-Leur

De eerste melding kwam om 03.45 uur binnen bij de politie van iemand die zei dat hij neergeschoten was aan de Havik. Meteen daarna kwam nog een melding binnen van een schietpartij, maar dan aan de Putter in dezelfde plaats.



Er leek even verwarring te zijn bij de melders over het adres, maar al snel bleek dat er echt op twee verschillende adressen een gewond persoon in huis lag. Ze hadden beiden verwondingen die duiden op een schotwond.



De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie meldt dat beiden nog aanspreekbaar waren toen ze werden gevonden. Een van hen is er ernstig aan toe.