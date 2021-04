‘Verdachten die coronateststraat in Urk in brand staken kregen geld aangeboden’

Burgemees­ter sluit zaak van tv-kok René Pluijm: 'Heel leger agenten voor de deur omdat ik mensen eten geef'

18 april De IJmuidense horecazaak van tv-kok René Pluijm is gisteren door de burgemeester gesloten vanwege het overtreden van de coronamaatregelen. Pluijm zelf werd ook aangehouden, omdat hij zich verzette tegen de sluiting. Op een filmpje is te zien hoe hij met bloed op zijn voorhoofd wordt afgevoerd. ,,Er is extreem, excessief geweld gebruikt.”