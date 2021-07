Verdachten aanslag Peter R. de Vries zijn Poolse man (35) en Rotterdammer (21), ‘aanwijzing betrokkenheid Taghi’

De verdachten die dinsdagavond zijn gearresteerd voor de moordaanslag op Peter R. de Vries zijn een Pool van 35 jaar uit het Gelderse Maurik en een Nederlander van 21 die in Rotterdam woont, maar ook een adres heeft in Tiel.

De twee werden al kort na de schietpartij klemgereden en aangehouden op de A4.

Ze konden worden opgespoord doordat getuigen, meteen nadat De Vries van dichtbij was neergeschoten in de Lange Leidsedwarsstraat, een goede omschrijving van de vluchtauto hadden kunnen doorgeven – waarschijnlijk met een (vrijwel) compleet kenteken. In zo’n geval kan dat kenteken worden ingevoerd in camerasystemen waarmee snelwegen live in de gaten worden gehouden.

Volgens chef Frank Paauw van de Amsterdamse politie bevindt de schutter zich waarschijnlijk onder de twee verdachten. Of het gebruikte vuurwapen in de auto is gevonden, wilde hij dinsdagavond niet zeggen. De twee verdachten worden vrijdag voorgeleid.

Sterke aanwijzing

Dat de verdachten uit Tiel en Maurik komen wordt door ingewijden, ook in het criminele milieu, gezien als een sterke aanwijzing dat de aanslag uit de hoek komt van Ridouan Taghi cum suis – al kan de recherche dat in dit prille stadium van het onderzoek vanzelfsprekend niet bevestigen.

Peter R. de Vries is de vertrouwensman van kroongetuige Nabil B. tegen Taghi cum suis. Eerder zijn de onschuldige broer Reduan en advocaat Derk Wiersum van de spijtoptant vermoord, hoogstwaarschijnlijk uit wraak voor diens biecht.

Meerdere jeugdvrienden van Taghi komen uit die contreien, ook jeugdvrienden die later opdoken in grote dossiers over geweld en wapens.

Zo begon het onderzoek 26Koper naar een inmiddels door het gerechtshof tot forse celstraffen veroordeelde moordbrigade doordat in Maurik een garagebox in beeld kwam waar goede bekenden van Taghi gestolen auto’s ‘koud zetten’ (stalden).

Nieuwegein

In Nieuwegein, waar Taghi op het vwo zat, werd vervolgens een enorm wapenarsenaal aangetroffen. Bij verdachten werden onder meer geheugenkaartjes gevonden van door een eigen crimineel observatieteam gemaakte opnamen van rivalen van de groepering – van wie enkele uiteindelijk zijn geliquideerd.

In juli vorig jaar is een man van 22 uit Tiel aangehouden die volgens het Openbaar Ministerie in opdracht van neef Anouar van Ridouan Taghi een man van 28 bijna dood had geslagen.

Zelf groeide Taghi op in Vianen en maakte hij onderdeel uit van jeugdbende Bad Boys die onder meer in Nieuwegein en Utrecht actief was.

Een derde verdachte die kort na de twee anderen werd gearresteerd in Amsterdam-Oost, een Amsterdammer van 18 jaar, blijkt niets met de aanslag op De Vries te maken te hebben en is heengezonden. Duikers hadden voor de zekerheid in de buurt wel gedoken naar een tasje dat hij zou hebben weggegooid.

