‘Verdachte van vermissing Hania heet James B. en heeft een dochter in Nederland’

Zeer zeldzaam: ingeslagen meteoriet bij Zwolle ‘mogelijk halve meter tot een meter groot’

21:16 Hij is voor negentig procent zeker. Vrijdagavond is een meteoriet ingeslagen in het gebied tussen Zwolle en Staphorst. Het stuk steen was misschien wel een meter groot toen het door de dampkring ging, zegt deskundige Marco Langbroek. Voor Nederland zeer zeldzaam. ,,Als je het nu nog terugvindt, is het waarschijnlijk zo'n 20 centimeter.’’