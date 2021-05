Verdachte van overval op waardetransport overleden, zes man opgepakt na politieachtervolging

Bij Broek in Waterland vluchtten ze een weiland in. Daarbij is geschoten, zegt een politiewoordvoerder. Volgens getuigen zijn er geen agenten gewond, maar wel meerdere verdachten. Een zwaargewonde man werd gereanimeerd, maar hij overleed.

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Omwonenden hebben filmpjes online gezet waar te zien is hoe de verdachten in het weiland rennen, ook zijn er schoten te horen.

In het dorp ten noordoosten van Amsterdam zijn ook twee auto’s uitgebrand, zo is te zien op filmpjes op sociale media van omstanders. Het zijn waarschijnlijk vluchtauto’s. Verder gaat er een filmpje rond van een man, mogelijk een van de verdachten, die door een handvol agenten wordt geboeid.

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Of de dode verdachte door een kogel is overleden, is nog niet te zeggen. In het dorp ten noordoosten van Amsterdam is ook een auto uitgebrand, waarschijnlijk een vluchtauto.