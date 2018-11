Verdachte van opzienbarende diamantroof: wij zijn bedonderd

N. vertelde de heimelijke agenten dat hij en anderen bedonderd waren ,,door echte zware jongens.’’ Hij zou wel wat geld hebben gehad, onder meer ,,direct na de roof 10.000 euro om even lekker van te feesten’’, maar niet het deel dat hem beloofd was.



In de rechtbank op Schiphol ontkende N. iets met de roof te maken te hebben. Zijn advocaat las een brief van drie kantjes van N. voor waarin hij vertelde dat hij naïef was en stoer deed. Hij wist veel over de diamantroof omdat hij destijds op Schiphol werkte en via via in het bezit kwam van een deel van het strafdossier.



N. en de andere verdachten werd begin vorig jaar aangehouden. In de jaren daarvoor waren ze onderwerp van een grootscheepse undercoveroperatie van de politie. Ook waren er veel (telefoon)gesprekken tussen de mannen onderling getapt.