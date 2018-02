Verdachte van oplichting gebruikte Ferrari om miljoenen los te peuteren

Charly P. (46) uit Rheden kwam bij zakenrelaties steevast voorrijden in een Ferrari. Zijn kompaan Robert N. uit Almelo (41) deed het iets minder opvallend, hij reed een Porsche of een Audi A7. Beide mannen gebruikten de prijzige bolides om zich voor te doen als zeer vermogend, zo zei de officier van justitie twee weken geleden in de Arnhemse rechtbank.

De enkele gedupeerden die op de publieke tribune van de Gelderse rechtbank zaten, kregen een verhaal te horen dat hen niet vrolijk zal hebben gestemd. Het Openbaar Ministerie (OM) verwijt de beide mannen jarenlang bankverklaringen te hebben vervalst om zodoende potentiële investeerders om de tuin te leiden.

Sluw

De verdachten gingen op uiterst sluwe wijze te werk, zo stelde de officier van justitie. Aan potentiële investeerders, veelal uit eigen kennissenkring, vertelden ze dat een bedrag van 400 miljoen euro stond geparkeerd in Mexico. Dat wilden de mannen graag in Nederland investeren, onder meer in vastgoed.

Een probleem: over die 400 miljoen euro was nooit ook maar 1 cent belasting betaald. Om dat geld in Nederland te mogen gebruiken, zouden de twee eerst gebruik moeten maken van de zogenaamde inkeerregeling van de Belastingdienst. Dat komt neer op het met terugwerkende kracht alsnog betalen van belastingen, vermeerderd met een boetebedrag. Om daaraan te kunnen voldoen, was nog eens 100 miljoen euro nodig, zo klonk het. Bankverklaringen waaruit bovenstaande zou blijken, werden door het tweetal vervalst. Investeerders zouden als tegenprestatie een hoog rendement ontvangen.

Quote Er gingen soms tienduizenden euro's in een avond over de balk Aanklager

Beleggen

Andere slachtoffers kregen te horen dat hun geld zou worden belegd in Spanje, met een rendement van 10 tot 15 procent. Ook zou er geld worden gestoken in iMacs en DeWalt-gereedschap.

Maar het geld werd er gewoon doorgejast, stelt justitie. Het werd uitgegeven aan dure auto's en talloze avonden in het casino. ,,Daar gingen soms tienduizenden euro's in een avond over de balk’’, zei de aanklager in de zaak tegen Charly P. Om die exorbitante levensstijl vol te houden, moest P. zijn oplichtingspraktijken wel blijven voortzetten, aldus de aanklager.

Zuur

Volgens de Enschedese raadsman is N. voor een bedrag van ongeveer 4 ton gedupeerd door Charly P. ,,Het is natuurlijk wel heel erg zuur dat mijn cliënt blijkbaar z'n eigen geld kwijt is en dat hij nu ook nog eens als verdachte wordt vervolgd.’’

Volgens de raadsman wil het merendeel van de investeerders geen aangifte doen. ,,Er zijn gewoon mensen bij wie het geld tegen de plinten aanklotst. En die willen dat op een goede manier investeren. Voor zulke mensen zijn dat helemaal geen rare bedragen.’’

De advocaat van P. zei twee weken geleden in de rechtbank dat zijn cliënt zich niet schuldig heeft gemaakt aan oplichting. ,,Er zijn geen kunstgrepen gebruikt, mensen zijn niet misleid. Het ging telkens om investeringen.’’