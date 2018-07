Verdachte van inslaan ruiten Joods restaurant HaCarmel op vrije voeten

De man, die een Palestijnse vlag in de hand had, riep bij zijn daad op 7 december onder andere 'Allahu akbar'. Na zijn gewelddaad zou hij een Israëlische vlag hebben gestolen. Het koosjere restaurant HaCarmel, dat al vaker doelwit van vernieling was, was op dat moment gesloten en er waren geen mensen.



De man werd op 20 december gevangengezet, maar onder voorwaarden weer vrijgelaten. Een daarvan was contact met de reclassering. Toen hij daar twee keer niet kwam opdagen, is hij op 14 mei weer in hechtenis genomen. Op 4 juni vorderde het OM een verlenging van zijn arrest tot aan de inhoudelijke zitting.