Verdachte van dreiging rond John van den Heuvel op vrije voeten

De 36-jarige Utrechter Mourad O. die donderdag werd opgepakt na een incident rond het zwaarbeveiligde transport van misdaadverslaggever John van den Heuvel, is vandaag heengezonden op last van de officier van justitie. De man blijft formeel wel verdachte, maar er is onvoldoende bewijs om hem langer vast te houden. De verdachte situatie die ontstond, lijkt vooralsnog toeval te zijn.

Mourad O. had bij de politie verklaard dat hij niet wist dat het om de misdaadjournalist ging, toen hij op de A2 vlak achter de beveiligde Van den Heuvel reed. In zijn auto zijn onder meer een bivakmuts en meerdere telefoons gevonden, maar Wim de Bruin, woordvoerder van het Openbaar Ministerie, wil daar verder niks over zeggen. ,,Het lijkt er vooralsnog op dat de situatie op toeval berust.” Het Openbaar Ministerie blijft de zaak wel onderzoeken.

Mourads advocate Veerle Hammerstein spreekt van een zeer kwalijke vergissing. ,,Ik vind het moeilijk te verkroppen dat dit je als Marokkaanse jongen met een strafblad kan overkomen. Zeker omdat hij donderdag na zijn arrestatie al direct alle mogelijke informatie heeft aangedragen om te bewijzen dat hij onschuldig is.”

‘Bivakmuts is voor zijn werk’

John van den Heuvel meldde zaterdag dat er een bivakmuts in de auto van O. is gevonden en een cryptotelefoon die veel door criminelen worden gebruikt. Volgens advocate Hammerstein klopt dat laatste absoluut niet. Hij had twee normale telefoons bij zich: een zakelijke en een privé-telefoon. Wel had hij een bivakmuts bij zich, die hij volgens de advocate bewaarde in zijn lunchbox. ,,Hij is monteur en had net gewerkt in kruipruimtes. Om zijn gezicht te beschermen gebruikt hij daarvoor een bivakmuts.”

Hammerstein kan zich voorstellen dat de gehaaste rijstijl van haar cliënt de aandacht heeft getrokken van de beveiligers van John van den Heuvel als er in Amsterdam al iets was voorgevallen. O. kwam met hoge snelheid vanaf de A9 de A2 op, maar bij de start van de trajectcontrole ter hoogte van Vinkeveen, reed hij de aangegeven snelheid. Hij wist niet dat hij vlakbij de auto van John van den Heuvel was, zegt hij.

Naam door slijk gehaald

O. is na het stopteken van de politie vlak na Breukelen direct naar de kant gegaan. ,,Ieder ander met een bivakmuts in zijn auto en een plausibele verklaring hiervoor was donderdagavond al weer vrijgelaten, maar omdat mijn cliënt een strafblad heeft, is hij in een situatie verzeild geraakt, waar hij absoluut niet in had willen komen. Zijn naam en die van zijn bedrijf zijn door het slijk gehaald. We zijn absoluut voornemens daar juridische stappen tegen te ondernemen.”

Tekst gaat verder onder de foto

Volledig scherm De snelweg A2 was in beide richtingen dicht tussen Breukelen en Maarssen vanwege de politieactie. © ANP

John van den Heuvel laat in een reactie weten dat hij over de vrijlating is geïnformeerd en dat hij heeft verbomen dat er onvoldoende bewijs is, maar dat het onderzoek wordt voortgezet. ,,Ik wacht de verdere ontwikkelingen af.”

Van den Heuvel, die wordt beveiligd in verband met zijn werk voor onder meer De Telegraaf, zei zaterdag in het tv-programma RTL Boulevard dat het erop leek dat hij al een tijdje werd achtervolgd door motorscooters en mogelijk ook een tweede snelle auto. ,,De indruk bij mijn beveiligers was dat we al gevolgd werden vanaf Amsterdam door twee motorscooters”, zei Van den Heuvel.

Er kwam een snelle auto bij en daarna mogelijk nog een, vertelde de misdaadverslaggever. Ook nadat er was aangegeven dat er afstand gehouden moest worden, bleef de auto volgens Van den Heuvel hard achter hen rijden. Hij is toen in allerijl naar het nabijgelegen gebouw van de Landelijke Eenheid van de politie in Driebergen gebracht.



Hij is erg geschrokken, vertelde hij. ,,De dingen die in de auto zijn gevonden en de achtergrond van de verdachte zijn niet heel geruststellend.”

Marengo-zaak

O. is geen onbekende van de politie. In het voorjaar van 2021 is O. verhoord als getuige in de zaak Marengo. Hij was opgeroepen omdat verdachte Mohamed el A. (van onder meer de liquidatie van Ranko Scekic in 2016) een uitvoerige verklaring had afgelegd waarvan hij hoopte dat Mourad O. die (deels) zou bevestigen. Dat gebeurde niet, want O. beriep zich op zijn ‘verschoningsrecht’ en zweeg.

Mourad O. kent meerdere spelers in de periferie rond Ridouan Taghi, maar het is nog onduidelijk of hij een serieuze rol speelde in het milieu om hem heen.

Hij heeft ook een legaal bedrijf op zijn naam staan, in de Utrechtse wijk Ondiep. Dat bedrijf installeert laadpalen voor elektrische voertuigen. Zijn omgeving zegt zich niet te kunnen voorstellen dat hij John van den Heuvel iets zou willen aandoen en denkt dat hij ‘dom aan het bumperkleven was’, zegt een ingewijde.

De laatste veroordeling van Mourad O. was vanwege het mogelijk beroven van een wietkwekerij. Veel langer geleden zat hij eens in een auto die aan een serieus misdrijf werd gelinkt. In 2007 kreeg hij vier jaar cel omdat hij iemand met een mes had neergestoken na een vechtpartij.

