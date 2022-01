Verdachte van doodschoppen Carlo: ‘Politie doet alles om mij in de val te lokken’

Tweede zitting / updateEen van de hoofdverdachten van het doodschoppen van Carlo Heuvelman op Mallorca, Sanil B., is boos op de politie. ,,Ze doen er alles aan om mij in de val te lokken. Dit gaat niet meer om waarheidsvinding.” Dat zei hij vandaag tijdens de tweede voorbereidende zitting in de zaak.

Sanil B: ,,Alles wordt uit de kast gehaald om mij in de val te laten lopen. In mijn ogen gaat dit niet meer om waarheidsvinding. Ik heb er zelfs over gedacht niet meer aan het onderzoek mee te werken.”

Sanil doelt op afgeluisterde gesprekken met zijn ouders, intimidatie en ‘leugens van de politie'. Ook zei hij iets over het nieuws dat undercoveragenten met hem spraken in de gevangenis. ,,Dat gesprek waarin ik zogenaamd ja zou hebben gezegd over de vraag of ik het gedaan zou hebben. Wat ik wel kan herinneren is dat ik heb gezegd dat ik het raar vond dat ik Carlo's dna op mijn schoenen heb, want ik heb niks met zijn dood te maken. Ik vind het op zich goed dat er undercoveragenten worden gebruikt, want de enige manier om de Carlo te eren is de waarheid boven tafel krijgen. Daarom werk ik nog steeds overal aan mee en geef ik openheid van zaken. Want ik wil ook weten wat er met hem is gebeurd.”

Ook Mees T. en Hein B., de andere twee hoofdverdachten die nog vastzitten, zijn in de rechtszaal aanwezig. Alledrie blijven ze erbij dat ze niets te maken hebben met Carlo's dood.

Niet meer verdacht

Vanmorgen bleek ook dat Lukas O. (19) niet langer wordt vervolgd voor doodslag op Carlo Heuvelman (27) afgelopen zomer op Mallorca. Hij zat al niet meer in voorarrest. Daarmee zijn er nog drie verdachten over van het zwaarste incident van die gewelddadige nacht in juli op het Spaanse eiland. Dat zijn dus Mees T., Sanil B. en Hein B. De andere zes verdachten worden verdacht van andere vormen van geweld, zoals poging doodslag en openlijke geweldpleging.

In totaal zijn er dus negen verdachten van het geweld op Mallorca. Allemaal staan ze vandaag voor de rechter tijdens een tweede voorbereidende zitting in Lelystad.

De mannen komen vandaag in groepjes voor, al zijn de meesten niet aanwezig. Vanmorgen begon de zitting met de zaken van Stan F., Lucas van den H., Martijn T. en Lukas O. Zij kwamen nog niet eerder voor. Lukas O. werd tot voor kort ook nog verdacht van doodslag op Heuvelman, maar vanochtend bleek dat justitie hem daarvoor niet meer vervolgd. Hij is wel in beeld voor alle andere vormen van geweld van die nacht.

Deze vier verdachten waren er vanochtend niet. Martijn T. zou als enige wel komen, maar zag daar weer vanaf omdat hij net corona heeft gehad. T. werd pas onlangs als negende verdachte aangehouden. Hij wordt overigens niet verdacht van doodslag op Carlo. Ook Kaan B. en Daan van S. - die na de eerste vier mannen aan de beurt waren - lieten de tweede regiezitting aan zich voorbij gaan.

Carlo Heuvelman (27) uit Waddinxveen werd vorige zomer doodgeschopt op Mallorca, volgens justitie door een groep jongemannen van 18 tot 20 jaar uit Bussum. Dat gebeurde tijdens een rumoerige nacht met meerdere vechtpartijen op een boulevard. Negen jongeren staan vandaag tijdens een tweede pro-formazitting voor de rechter, vier worden verantwoordelijk gehouden voor de dood van Carlo.

Belangrijke getuige

Afgelopen week meldde een belangrijke getuige in de zaak zich bij de politie na twee oproepen in Opsporing Verzocht. Het gaat om een jonge man uit Noord-Holland die vermoedelijk het doodschoppen van Carlo heeft gezien of gefilmd. De hoofdverdachten ontkennen grotendeels dat zij Carlo hebben geschopt. De getuige kan van doorslaggevende betekenis zijn. Hij heeft inmiddels een verklaring afgelegd. Maar over de inhoud daarvan is nog niks bekend.

Volledig scherm Justitie heeft pas kort geleden deze mogelijk belangrijke getuige gevonden. Kan hij de doorslag geven in de zaak rond Carlo Heuvelman? © Politie