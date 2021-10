Verdachte tramdrama (15) blijft vastzitten: ‘Het blijven kinderen, waar ze ook van verdacht worden’

Kunnen kinderen van alle leeftijden worden berecht?

Nee, een kind moet in elk geval 12 jaar oud zijn. Van 12 tot 18 jaar geldt het aparte jeugdstrafrecht. In de praktijk wordt die leeftijdsgrens niet zo strikt gehanteerd. Jongeren tot 23 jaar kunnen nog via het jeugdstrafrecht berecht worden, als ze in hun ontwikkeling nog niet volwassen zijn. Ook kunnen minderjarigen als volwassene berecht worden, als de rechter vindt dat ze wel volwassen zijn of als de verdenking té ernstig is.



Volgens strafrechtadvocaat Hajé Weisfelt komt dat niet vaak voor. ,,Alleen als het gaat om doorgewinterde criminelen. Dus een jongen van 17 die al voor de vierde keer een gewapende overval pleegt.”