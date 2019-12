Verdachte steekpartij Den Haag had geen terroristisch motief

UpdateDe 35-jarige man die gisteren is aangehouden voor de steekpartij vrijdagavond in Den Haag had geen terroristisch motief. Dat meldt de politie na een eerste verhoor. Wat zijn motief dan wel is geweest, is nog niet bekend.

De man werd gistermiddag aangehouden bij een daklozenopvang in het centrum van Den Haag. Of hij daar vaker rondloopt en herkend is door omstanders, is nog niet duidelijk. Wel is bekend dat de man geen vaste woon- of verblijfplaats heeft. De politie kan niet zeggen of hij onder de noemer ‘verwarde man’ valt. ,,Dat gaan we nu allemaal uitzoeken,” aldus een woordvoerder van de politie Den Haag eerder deze week.

De politiewoordvoerder zegt vandaag niet in te kunnen gaan op ‘details’ uit het verhoor. Ook niet of de man heeft bekend dat hij de 13-jarige en twee 15-jarigen heeft gestoken. Op de vraag wat hij heeft gezegd over wat hij zich kan herinneren van het incident, kan de politiewoordvoerder geen antwoord geven. Het is ook niet duidelijk waar de man naar toe is gevlucht na het steekincident en in de paniek die er daarna ontstond in de Grote Marktstraat.

Signalement

Het verspreide signalement van de dader waarin hij werd omschreven als tussen de 45 en 50 jaar en licht getint, bleek uren later niet te kloppen. Een nieuw signalement had de politie niet verspreid. De politie zegt nu overigens wel een signalement te hebben gehad van de verdachte, maar vond dat te onduidelijk om met het publiek te delen, aldus de politiewoordvoerder. ,,Door onderzoek kwamen we uit bij de daklozenopvang in het centrum van de stad”, zegt de woordvoerder.