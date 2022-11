Verdachte Schiphol is 55-jarige man, aangehouden voor bedreiging

met videoDe verdachte die op Schiphol zei gevaarlijke stoffen bij zich te hebben is een 55-jarige man die eerder op de dag is geland. De man wordt verdacht van bedreiging, aldus een woordvoerder. Een deel van de centrale hal van luchthaven Schiphol werd vanochtend afgezet door de Koninklijke Marechaussee.

De man meldde zichzelf bij de marechaussee op de luchthaven. Hij zei dat hij gevaarlijke stoffen bij zich droeg. Het specialistische team vanuit Defensie kwam over uit Vught om de man te onderzoeken. Of de man inderdaad gevaarlijke stoffen bij zich had, en om welke stoffen het dan ging, is nog niet bekend. De marechaussee bevestigt dat de 55-jarige man eerder vandaag is geland op Schiphol.

Het onderzoek loopt nog. De verdachte wordt door een zogeheten ontsmettingsstraat gehaald, een standaard procedure in dit soort gevallen. ,,Dat gebeurt in een tent buiten, waar hij in ongeveer 45 minuten wordt ontsmet en waar nog wat onderzoek wordt gedaan. Ook binnen, op ons bureau, voeren de specialisten nog onderzoek uit naar de bagage van de man”, zegt een woordvoerder. Het is nog onduidelijk wanneer de hal wordt vrijgegeven.

Op beelden is te zien dat hulpdiensten aanwezig zijn, zoals de brandweer. Ook lopen mannen in speciale pakken rond. Zij liepen ook mee met de marechaussee die de man aanhield en wegvoerde. In de centrale hal zitten ook horecazaken als Burger King en Starbucks. Daar is het afgezet, aldus de marechaussee.

Treinen

De afsluiting heeft overigens geen gevolgen voor de reizigers en het vliegverkeer op Schiphol. ,,Zij kunnen eenvoudig op andere manieren de aankomst- en vertrekhallen bereiken”, aldus de marechaussee.

Het treinverkeer van en naar Schiphol was gedurende enkele uren gestremd. Rond 14.00 uur gingen de eerste treinen weer rijden. Door inzet van hulpdiensten waren er minder perronsporen beschikbaar. Hierdoor sloegen sommige treinen hun stop op Schiphol Airport over, meldt de NS.

Volledig scherm Volgens de Koninklijke Marechaussee heeft een man gezegd dat hij gevaarlijke stoffen bij zich had. © Michel van Bergen

Volledig scherm Een deel van Schiphol Plaza is afgezet om een verdachte situatie. © Videostill

