Verdachte ontkent brute verkrachting 13-jarig meisje uit Groningen

Vier mannen die gisteren in de rechtbank in Groningen verschenen, hebben wel bekend dat zij seks hadden met het slachtoffer. Zij zeiden dat ze dachten dat het meisje 18 of 19 was. Vandaag komen nog vier verdachten op zitting. De oom van het meisje regelde de seks via advertenties. De mannen mochten ‘alles’ met het meisje doen. Zij moest alles filmen en liep meerdere geslachtsziektes op.

De eerste verdachte vandaag, een 28-jarige man uit Haarlem, zou het meisje in een bos bij Beerta hebben vastgebonden en verkracht. WhatsApp-berichten naar het meisje, afkomstig van een nummer dat volgens een getuige van de man is, moeten door een ander zijn gestuurd, beweert hij. Hij herkent het nummer en de getuige niet.

Voor het Openbaar Ministerie (OM) is het bewijs overtuigend. Zo is de man te zien in video’s, inclusief zijn opvallende ring. Het OM eiste tegen hem 30 maanden cel, waarvan 6 voorwaardelijk.

Seksverslaafde oom

Tegen de mannen die gisteren voorkwamen werden onvoorwaardelijke celstraffen van 42 en 10 maanden geëist. Acht van de zeker twaalf tot vijftien mannen die het meisje misbruikten zijn getraceerd. Ze komen uit Winschoten, Groningen, Drouwen, Almere, Den Helder en Hoogeveen, en zijn in de leeftijd van 25 tot 46 jaar.



Het meisje werd het vaakst misbruikt door haar seksverslaafde oom. Doordat zij uit huis was geplaatst en een klein sociaal netwerk had, kreeg de man veel invloed op haar. Het meisje was voorafgaand aan het misbruik in de veronderstelling dat haar oom zich over haar ontfermde. Ze woonde in bij haar oma. Haar moeder werkte in de prostitutie en heeft verslavingsproblemen.

De oom dwong haar ook tot de seks met anderen en gaf instructies. Het gaat om wrede verkrachtingen. Daarbij kreeg zij cocaïne en andere drugs toegediend. De oom is al veroordeeld tot acht jaar cel en tbs met dwangverpleging.

Seksuele uitbuiting

Tijdens de rechtszaak vorig jaar juni ontkende de oom dat hij haar had gedwongen. De rechtbank veroordeelde hem voor mensenhandel en seksuele uitbuiting en bepaalde dat hij zijn nichtje ruim 100.000 euro schadevergoeding moet betalen.