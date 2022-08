Verdachte Nongo B. verward en bebloed opgepakt nadat de Britse toerist (22) was doodgestoken

Verdachte Nongo B. (22) blijkt enkele uren nadat de Britse toerist Danny Castledine in de nacht van 31 mei op 1 juni op het Singel in de Amsterdamse binnenstad was doodgestoken, verward en onder het bloed te zijn aangehouden in de wijk Buitenveldert. De twee twintigers lijken die fatale nacht samen te hebben opgetrokken.

Een door bloed gevormde schoenafdruk vlakbij het slachtoffer komt volgens justitie sterk overeen met ‘het specifieke profiel’ van de schoenzolen van Nongo B., afkomstig uit Mechelen in Vlaanderen.

Camerabeelden

Hij en het latere slachtoffer zijn goed herkenbaar op camerabeelden waarop ze gezamenlijk zijn te zien op verschillende plaatsen in de binnenstad, waaronder het Singel. Dat zei de officier van justitie vrijdag op de eerste inleidende zitting in de strafzaak. Castledine werd later die nacht ernstig gewond aangetroffen op het Singel, even verderop. Hij overleed ter plaatse, na een vergeefse reanimatiepoging.

Op camerabeelden is ook te zien dat een persoon op het Singel een ander aanvalt, maar op die beelden zijn de dader en het slachtoffer niet te herkennen. Wel is Nongo B., behalve Danny Castledine, volgens de aanklager de enige die rond die tijd in die buurt op beelden staat.

Een psychiater en een psycholoog moeten nog onderzoek doen naar mogelijke stoornissen waaraan Nongo B. leidt. Op de zitting zei de sportief gebouwde B. aan dat onderzoek te willen meewerken. ,,Ik ben al bezig met een mevrouw.” Hij zit gedetineerd in de penitentiaire inrichting in Ter Apel, bij het aanmeldcentrum waar door capaciteitsproblemen al de hele zomer grote problemen zijn.

Het wachten is ook nog op de resultaten van bloedonderzoek waaruit moet blijken of B. onder invloed was.

Advocaat Hilje Plantenga wil de resultaten van de onderzoeken afwachten alvorens ze zal besluiten of ze nog meer onderzoek wil. Nongo B. wilde niet dat zijn persoonlijke omstandigheden in het openbaar en in het bijzijn van journalisten zouden worden besproken. Hij wilde ook weinig zeggen.

Videoverbinding

Danny Castledine is volgens deskundigen overleden aan de gevolgen van een steek in zijn hand, en het bloedverlies van de overige 29 steek- en snijwonden die hem waren toegebracht.

De vader, moeder en zus van Castledine zouden de zitting volgen via een videoverbinding met een politiebureau in het Centraal-Engelse Nottinghamshire, maar zoals zo vaak liet de techniek van de Amsterdamse rechtbank het afweten en kregen zij maar flarden van de korte zitting mee.

De zaak gaat op 3 november verder met weer een inleidende zitting.