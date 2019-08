Verdachte moedermoord Eindhoven herinnert zich niets

In een voorbereidende zitting bij de rechtbank in Den Bosch kwam vandaag aan de orde dat de vrouw met een mes om het leven is gebracht. Officier van justitie Hugo Storij denkt dat Van der H. vooraf van plan was zijn moeder te doden en legt daarom in eerste instantie moord ten laste.

Rapport

Een psychiater die Van der H. heeft onderzocht, komt een dezer dagen met een rapport. De kans bestaat dat hij een opname van Van der H. in de psychiatrische observatiekliniek Pieter Baan Centrum aanbeveelt. Daar kan dan worden bekeken in hoeverre Van der H. in de war is, of was toen hij zijn moeder doodde. In het verleden werd Van der H. getroffen door een herseninfarct.