Verdachte kindermisbruik bekent verkrachting

Grootste keten van abor­tus­kli­nie­ken in Nederland failliet

16:48 De landelijk opererende abortusorganisatie CASA Klinieken is gisteren door de rechtbank van Den Haag failliet verklaard. Dat meldt de curator. De praktijk in de klinieken in Rotterdam, Maastricht en Amsterdam loopt op dit moment in ieder geval de komende twee weken gewoon door. Zorgminister Bruno Bruins zegt in een reactie aan deze krant de beschikbaarheid van goede abortuszorg van belang te vinden.