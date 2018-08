Verdachte Jos Brech is 55-jarige survival-expert

In oktober 2017 is Brech naar het buitenland vertrokken. Hij gaf later bij zijn familie aan een wandeltocht te gaan doen door de Franse Vogezen. Brech verbleef in het chalet Old Crow, midden in een bos, waarvan hij beheerder was. Uit Facebook-berichten blijkt dat vrienden van Brech uitgebreid naar hem hebben gezocht en daarbij ook honden hebben ingezet.



Brech zou zijn vertrokken zonder mobiele telefoon, maar met een gps-ontvanger. Het was in die periode extreem koud in het gebied. Volgens zijn vrienden kent hij de omgeving in de Vogezen goed en weet hij waar er hutten en grotten in dat gebied in Oost-Frankrijk zijn.



Het lijkt erop dat Brech, een expert in wildkamperen, voorbereidingen heeft getroffen om voor langere tijd te verdwijnen. Hij beheerst allerlei technieken waarmee hij kan overleven in de natuur. Hij kan leven van wat de natuur te bieden heeft en weet hoe hij water kan vinden en dat drinkbaar kan maken. Hij organiseerde onder meer reizen in Europa en was zelf ook geregeld op reis. De politie zegt aanwijzingen te hebben dat Brech voorbereidingen trof om gedurende lange tijd uit beeld te blijven.



De bushcraftvrienden suggereren op Facebook dat Brech naar Duitsland is gelopen of naar Spanje is gereisd. Uit computergegevens blijkt dat hij heeft gezocht naar verlaten dorpen in Spanje. Hij heeft sinds februari niet meer gepind.